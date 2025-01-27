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11:03, 27 января 2025Россия

В России предложили запретить части детей учиться в государственных вузах

Белгородский губернатор Гладков предложил не пускать в вузы осуждающих СВО детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выдвинул инициативу запретить части российских детей учиться в государственных учебных заведениях. Об этом он высказался во время еженедельного совещания правительства региона, трансляция мероприятия опубликована на странице чиновника во «ВКонтакте».

Во время выступления Гладков отметил, что речь идет о несовершеннолетних, осуждающих действия российских властей в рамках специальной военной операции (СВО) или высказывающихся против церкви — по мнению чиновника, таких детей следует не пускать в государственные вузы и техникумы.

«Если ребенок совершает, например, противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действий государства в рамках СВО, мое предложение — рассмотреть вопрос, если это происходит (...) о недопущении в будущем получать образование в техникумах и вузах государственных», — предложил Гладков.

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Чиновник добавил, что несмотря на то, что власти «борются за каждого ребенка», он считает, что для детей нужно ввести дополнительную ответственность. По его мнению, государство должно негативно относиться к будущему таких детей, оставляя им возможность получать образование лишь в частных учебных заведениях.

«Насколько государство должно поддерживать семьи, которые не могут со школой вместе воспитать ребенка? Ответственность же должна быть со всех сторон?» — отметил Гладков. Он признал, что отношение к его инициативе будет сложным, однако сообщил, что и времена, в которые он предлагает такую идею, не являются простыми.

Если они думают: «Я несовершеннолетний, и мне все простят»... Нет! Все будет очень грустно.

Вячеслав Гладков

Власти Белгородской области вернутся к обсуждению инициативы Гладкова на следующем совещании, которое состоится через месяц. К обсуждению привлекут прокуратуру, МВД и родительские комитеты.

Ранее сообщалось, что 10-летнюю российскую школьницу заподозрили в дискредитации армии после публикации видеоролика в TikTok.

ЖЗЛ
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