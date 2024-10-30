В России 10-летнюю школьницу заподозрили в дискредитации армии. Что ей грозит за ролик в TikTok?

МВД: в Крыму 10-летняя девочка опубликовала видео с дискредитацией армии РФ

В Крыму 10-летнюю девочку заподозрили в дискредитации Российской армии после того, как она выложила видео в TikTok. Подробности сообщили в региональном МВД.

В ведомстве рассказали, что проводили мониторинг соцсетей, когда обнаружили видео, содержание которого «было направлено на дискредитацию Вооруженных сил и осквернение государственного флага России». Автора видео вскоре установили — им оказалась ученица одной из школ города Саки.

На коротком видео из TikTok девочка выбирает между флагами России и Украины. Крымчанка поставила возле российской символики рассерженное эмоджи, а возле украинского — сердечко и эмоджи с перевязанной головой.

Учитывая возраст девочки, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать. В отношении нее составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы передадут в административную комиссию по делам несовершеннолетних.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В прошлом году впервые за государственную измену осудили подростка

В прошлом году в Адыгее суд признал виновным в госизмене жителя Майкопа. Сообщалось, что с конца 2021-го по начало 2023 года юноша, которому тогда не было 18 лет, делал фотографии войсковой части в Майкопе, а затем отправлял их «представителю иностранного государства».

Статья 275 предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и вплоть до пожизненного срока, однако молодому человеку назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Это было сделано с применением статьи 64 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено кодексом).

Директор магазина попал под проверку ФСБ из-за шутки

Директора магазина автозапчастей на Камчатке вызвали в управление ФСБ из-за образца заявления на возврат. В нем в графе ФИО было написано «ЗаКиев ЗаМир Рустамович». На следующий день после появления ролика в соцсетях с владельцем магазина связались представители ФСБ. Выяснилось, что образец заявления составил продавец магазина. Он объяснил это тем, что просто пошутил. Его проверяют на дискредитацию ВС РФ и финансирование ВСУ.

Директор магазина Сергей Митюшин извинился перед опубликовавшей заявление покупательницей и заверил ее, что не знал о взглядах своего сотрудника.

Мошенники стали пугать россиян заведенными делами о дискредитации армии

Как рассказали эксперты РАНХиГС, на почту или мессенджер человеку приходит фейковое письмо со «сканом», где написано о несуществующем деле. Там также часто указываются настоящие персональные данные. Злоумышленники требуют перевести деньги «для решения вопроса», могут попросить пароли от Госуслуг или даже попытаться спровоцировать на совершение противоправных действий.

«Используемые персональные данные свидетельствуют о том, что украинскими колл-центрами накоплен значительный объем информации об отдельных россиянах и созданы их цифровые досье, которые неустанно расширяются», — сказала эксперт лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС.