В России вынесли приговор самому юному фигуранту дела о госизмене

В Адыгее суд признал виновным самого юного фигуранта дела о госизмене

В Адыгее суд признал виновным в госизмене 18-летнего жителя Майкопа, который собирал данные об одной из майкопских воинских частей и передавал их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Приговор самому юному фигуранту дела о госизмене был опубликован на сайте Верховного суда Республики Адыгея.

Как следует из заключения суда, юноша фотографировал одну из воинских частей Майкопа, после чего отправлял снимки на почту представителю Киева. На момент совершения преступления молодой человек еще не достиг возраста совершеннолетия.

Сообщается, что подсудимый полностью признал вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание более мягкое, чем предусмотрено статьей, — лишение свободы сроком на 4 года с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание фигуранту предстоит в колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что подполковника ВСУ заочно осудили за избиение военнопленных. Приговор вынес Верховный суд Донецкой народной республики.

