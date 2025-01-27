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12:57, 27 января 2025Россия

В России прокомментировали слова Буданова об угрозе существованию Украины

Депутат Чепа допустил переворот на Украине после слов Буданова о положении Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Говоря об угрозе существованию Украины к лету в случае, если переговоры так и не начнутся, глава разведки страны (ГУР) Кирилл Буданов мог иметь ввиду последствия неудач на поле боя и риск попыток переворота, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не могу сказать точно, что имел ввиду Буданов, но очевидно, что он, как человек, возглавляющий разведку, очень хорошо осведомлен о внутреннем состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и может предполагать разные варианты развития событий, — сказал политик. — Мы видим, что происходит после событий в Великой Новоселке, в Курахово, где осталось не так много времени для ВСУ, видим неудачи в Курской области».

Неудачи на фронте, а также снятие многих командующих, как считает депутат, могут привести к определенной конфронтации внутри Украины, включая даже попытки переворота.

«Могут быть и внешние воздействия, также способные серьезно поменять позиции Киева, позиции руководства страны. Могут отыграться и на президенте Украины Владимире Зеленском, которого посчитают ненужным западные партнеры», — допустил Чепа.

Ранее Буданов заявил, что существование Украины может оказаться под угрозой, если Киев и Москва не начнут переговоры до лета 2025 года. Он допустил, что могут запустить некие «очень опасные процессы».

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