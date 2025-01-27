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19:50, 27 января 2025Силовые структуры

В России задержан разыскиваемый Интерполом за шантаж чиновников гражданин Камбоджи

Суд Петербурга арестовал бизнесмена, шантажировавшего чиновников Камбоджи
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Петербурге суд арестовал гражданина Королевства Камбоджа, разыскиваемого Интерполом за шантаж высокопоставленных чиновников. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Подсудимый Хенг Сити, гендиректор компании Maritime Group Heng Sithy, заключен под стражу на 40 дней для решения вопроса об экстрадиции. Его задержали на Московском вокзале на основании международного розыска Интерпола.

В Камбодже Хенг Сити обвиняется в том, что шантажом вымогал у женщины два миллиона долларов, а после ее отказа опубликовал в соцсети компрометирующие ее сведения. Перед отъездом в Москву бизнесмен обвинил ряд высокопоставленных чиновников королевства в коррупции. На этом основании против него возбудили уголовное дело о вымогательстве и клевете.

Хенг Сити заявил на суде о незаконности его уголовного преследования на родине.

17 января сообщалось, что в Артеме полицейские задержали 37-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, разыскиваемого по каналам Интерпола за мошенничество.

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