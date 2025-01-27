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21:14, 27 января 2025Бывший СССР

В России заявили о невозможности переговоров с Украиной при Зеленском

Мингалев: Переговоры с Украиной при Зеленском невозможны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Переговоры России с Украиной невозможны при нахождении у власти Владимира Зеленского. Об этом заявил политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями».

«Тогда еще законный президент Украины Зеленский издал указ о запрете переговоров с Россией, а теперь он этот указ отменить не может, так как он незаконный президент, узурпировавший власть, практически диктатор. Поэтому вести переговоры с Зеленским невозможно», — подчеркнул эксперт.

Мингалев отметил, что нынешняя украинская власть загнана в угол, а Россия добьется целей специальной военной операции.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев делает все, чтобы переговоры по урегулированию конфликта не состоялись. Руководство Украины не допустит переговоров с Россией, так как это означает потерю власти, добавил он.

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