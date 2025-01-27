В российском городе накрыли легализовавшую около 900 мигрантов банду

В Петербурге полиция накрыла банду, легализовавшую около 900 мигрантов

В Санкт-Петербурге полиция накрыла банду, которая незаконно легализовала около 900 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Задержана подозреваемая в организации схемы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В полицию доставили 16 человек для проверки на причастность к преступлению.

Предварительно установлено, что с 2023 года банда предлагала иностранцам и их работодателям услуги по оформлению фиктивных документов с недостоверными сведениями о трудоустройстве и временном проживании мигрантов. За нелегальные услуги иностранцы платили от 35 до 40 тысяч рублей.

Ранее на одном из рынков в Москве сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.