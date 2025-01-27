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12:59, 27 января 2025Силовые структуры

В российском регионе бомж приставал к восьмилетней девочке на остановке

В Краснодарском крае пьяный бомж приставал к девочке на остановке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодарском крае следователи проверяют информацию о домогательствах к ребенку со стороны мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В сети появилась информация, что на одной из улиц в Туапсе мужчина приставал к девочке. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверка находится на контроле в краевом следственном управлении.

Неподобающее поведение пьяного бомжа на автобусной остановке заметили местные жители, уточняет издание Кубань информ. Он хотел схватить восьмилетнюю потерпевшую, а затем ударил женщину, пытавшуюся защитить девочку.

Ранее в Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в регулярных изнасилованиях школьницы.

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