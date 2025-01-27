Российского приемщика металла задержали за изнасилование восьмиклассницы

В Ленобласти россиянина задержали за изнасилование школьницы

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в регулярных изнасилованиях школьницы. Об этом в понедельник, 27 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ученица восьмого класса была дочерью знакомых насильника. Известно, что злоумышленник неоднократно насиловал девушку. Он работал приемщиком в пункте приема сбора металла. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.

24 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу, снимая процесс на видео.