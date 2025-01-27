В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над сожительницей

В Забайкальском крае задержали подозреваемого в убийстве сожительницы

В Забайкальском крае задержали подозреваемого в расправе над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 25 января в правоохранительные органы поступило сообщение о найденном в поселке Шерловая Гора женском теле. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила личность 39-летней потерпевшей. У нее были обнаружены колото-резаные ранения. Следователи допросили жильцов дома и установили подозреваемого в преступлении, им оказался ее сожитель 1993 года рождения.

Он задержан и полностью признал вину. В ходе допроса мужчина рассказал, что во время застолья поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее ножом. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимы с жизнью.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.