В российском регионе задержали подозреваемых в расправе над мужчиной 22 года назад

В Иркутской области раскрыли убийство местного жителя, совершенное 22 года назад

В Иркутской области раскрыта расправа над местным жителем, совершенная 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Уголовное дело расследуется по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

По данным следствия, в 2002 году подозреваемые сначала избили мужчину, а затем, чтобы он не обратился в правоохранительные органы, привязали к нему деталь от трактора и утопили в водохранилище. Сразу установить преступников не удалось.

В ходе проведения работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники уголовного розыска в ноябре 2024 года повторно изучили материалы дела о пропаже мужчины в Братском районе. Дополнительные оперативно-разыскные мероприятия позволили установить причастность к преступлению двоих местных жителей, один из которых переехал в Нижегородскую область.

Сотрудники полиции в ходе командировки задержали подозреваемых.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 22 года назад серию расправ над девушками.