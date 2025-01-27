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10:55, 27 января 2025Силовые структуры

В СИЗО скончался бывший начальник УВД российского города

В СИЗО Москвы скончался экс-начальник УВД города Озеры Анатолий Камышов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В одном из столичных СИЗО скончался бывшего начальника УВД подмосковного города Озеры Анатолий Камышов. Об этом в понедельник, 27 января, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

По данным издания, в 2002 году Камышов был участником ряда громких криминальных историй. В частности его подозревали в причастности с расправе с главой администрации Озерского района Владимиром Сащихиным, но улик не нашли. В сентябре того же года в автомобиль самого Камышова выстрелили из грантомета, но тогда никто не пострадал, а самой распространенной стала версия об инсценировке покушения.

До окончания расследования и суда Анатолий Камышов не дожил. По предварительным данным 68-летний экс-сотрудник МВД скончался от остановки сердца.

13 июля в СИЗО в один день скончались двое приближенных бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

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