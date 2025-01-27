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18:25, 27 января 2025Мир

В Турции загорелось многоэтажное здание с людьми внутри

A Haber: Многоэтажное здание с людьми внутри загорелось в турецкой Аланье
Семен Александров (редактор)

Кадр: A Haber

Многоэтажное здание с людьми внутри загорелось в турецкой провинции Аланья. Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Черный дым, исходящий из района, где произошел пожар, окутал небо. Пожарные были отправлены в здание, где находились рабочие, занимавшиеся ремонтом», — говорится в сообщении телеканала.

По словам очевидца, оказавшиеся в ловушке пожара рабочие вышли на балконы, однако позже пожарные их эвакуировали. Он также отметил, что пожар почти локализован.

Ранее в Турции сгорел отель Grand Kartal в турецкой провинции Болу на горнолыжном курорте Карталкая. По последним данным, жертвами пожара стали 78 человек. По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана, дым перешел на верхние этажи по пожарной лестнице.

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