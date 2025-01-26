Владелец сгоревшего в Турции отеля обвинил в пожаре персонал

Владелец отеля в Болу Эргюль обвинил в пожаре шеф-повара и электрика

Владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где произошел пожар, обвинил в его возникновении персонал — шеф-повара, электрика и охранников. Об этом сообщает газета Karar со ссылкой на заявления Эргюля в суде.

Халит Эргюль заявил, что шеф-повар отвечал за электроприборы на кухне, а управление кнопками пожарной сигнализации осуществлял электрик отеля.

По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана. Дым перешел на верхние этажи по пожарной лестнице. Отель на горнолыжном курорте Карталкая загорелся в ночь на 21 января. По последним данным, жертвами пожара стали 78 человек.

Владелец загоревшейся гостиницы Халит Эргюль.был арестован 14 января. Среди подозреваемых в пожаре в настоящее время числятся заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер, а также заместитель начальника пожарной охраны Кенан Джошкун.