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12:26, 26 января 2025Путешествия

Владелец сгоревшего в Турции отеля обвинил в пожаре персонал

Владелец отеля в Болу Эргюль обвинил в пожаре шеф-повара и электрика
Мария Черкасова

Фото: Murad Sezer/ Reuters

Владелец отеля Grand Kartal в турецкой провинции Болу, где произошел пожар, обвинил в его возникновении персонал — шеф-повара, электрика и охранников. Об этом сообщает газета Karar со ссылкой на заявления Эргюля в суде.

Халит Эргюль заявил, что шеф-повар отвечал за электроприборы на кухне, а управление кнопками пожарной сигнализации осуществлял электрик отеля.

По предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана. Дым перешел на верхние этажи по пожарной лестнице. Отель на горнолыжном курорте Карталкая загорелся в ночь на 21 января. По последним данным, жертвами пожара стали 78 человек.

Владелец загоревшейся гостиницы Халит Эргюль.был арестован 14 января. Среди подозреваемых в пожаре в настоящее время числятся заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер, а также заместитель начальника пожарной охраны Кенан Джошкун.

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