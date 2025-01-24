В Турции арестовали владельца загоревшегося отеля на горнолыжном курорте

Суд арестовал владельца загоревшегося отеля на горнолыжном курорте Турции

Суд в Турции арестовал владельца отеля на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, в котором случился пожар, унесший жизни 78 человек. Об этом сообщает местное издание CNN Türk.

Уточняется, что в рамках расследования были задержаны 14 человек. В пятницу, 24 января, владельца гостиницы Grand Kartal Халита Эргюля арестовали.

Отель на горнолыжном курорте загорелся в ночь на вторник, 21 января. Жертвами пожара стали десятки человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.

