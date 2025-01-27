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13:31, 27 января 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили БМП с «мохнатым» «царь-мангалом»

В эфире России-1 показали российскую БМП с необычным царь-мангалом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: ВГТРК

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили боевую машину пехоты (БМП) сплошным антидроновым экраном, который называют «царь-мангалом». БМП с необычной конструкцией, которую усилили тросами, показали в эфире «России 1».

В репортаже продемонстрировали БМП подразделения группировки российских войск «Юг», которое выполняет задачи в направлении Часова Яра. Машина получила «царь-мангал» из листов стали. На антидроновом козырьке заметны приваренные пучки стальной проволоки из тросов. Можно предположить, что «мохнатый» навес повысит вероятность преждевременного срабатывания дрона.

Кроме того, стальной проволокой прикрыли корму и переднюю часть «мангала», а в нижней части корпуса БМП закрепили резиновые экраны. Подобными конструкциями в зоне СВО защищают танки и легкую бронетехнику, которую используют для доставки пехоты к позициям противника. «Мангалы» начали применять из-за распространения FPV-дронов.

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