Вероятность выхода Калифорнии из состава США оценили

Политолог Дудаков исключил выход Калифорнии из состава США

Калифорния не сможет выйти из состава США — подобный механизм в стране отсутствует, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков.

«Никакой реальной возможности выхода Калифорнии нет, механизм выхода из американского союза отсутствует, — сказал политолог. — Это не более чем информационный шум, который обсуждают журналисты».

Политолог также выразил сомнение в том, что инициаторам выхода удастся собрать нужное количество подписей для референдума о выходе. По его словам, такую идею поддерживает абсолютное меньшинство американцев.

«Конечно, большое количество демократов недовольно победой нового президента США Дональда Трампа, и они хотели бы показывать ему такую фигу в кармане. Но очень незначительно число американцев готово было бы реально поддержать выход Калифорнии из США. Это, максимум, 15-20 процентов, которые могли бы заявить о поддержке такой идеи. Но и они относятся к ней как к чему-то абстрактному. Реальной кампании за выход Калифорнии нет», — заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США под названием Calexit сразу после того, как петиция получила официальную регистрацию. Для выдвижения инициативы на референдум она должна собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.