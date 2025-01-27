Ветеран Великой Отечественной войны потерял правнука на СВО

Правнук Героя России ветерана Садыкова втайне от близких ушел на СВО и не выжил

Правнук Героя России ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим-Паши Садыкова Керим Махмудов втайне от близких ушел на специальную военную операцию (СВО) и не выжил. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram.

По словам чиновника, Мухмудов не рассказывал родственникам об отправке на СВО до тех пор, пока не оказался на передовой. Там, как рассказал Меликов, военнослужащий решал поставленные задачи со стойкостью и мужеством вплоть до последнего боя.

«Желаю вам терпения в это сложное время (...). Думаю, и сегодня вы гордитесь мужеством своего правнука. Пусть добрая память о нем будет для вас источником силы и утешения», — обратился глава Дагестана к ветерану, который потерял правнука.

Ранее сообщалось, что известный поэт-песенник заключил контракт, отравился в зону СВО и не выжил.