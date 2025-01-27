Власти Грузии отреагировали на слова Зурабишвили о России фразой «сумасшедшая»

В правящей партии Грузии назвали Зурабишвили сумасшедшей

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили является «сумасшедшей». Об этом заявил депутат парламента страны от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, передает газета «Взгляд».

«"Мадам вредина", сумасшедший лживый президент просит американцев и европейцев наказать свою страну. Кому она служит?» — заявил парламентарий. Заркуа считает, что экс-президент вместе с представителями оппозиции нынешней политической власти Грузии «сидят в засаде» для того, чтобы навредить «своей стране и ее легитимному правительству».

Также парламентарий от «Грузинской мечты» добавил, что оппозиция Грузии вместе с Зурабишвили являются агентами и «пятой колонной».

Ранее американское издание The Hill написало, что Саломе Зурабишвили задействовала личные связи с целью призвать нового президента США Дональда Трампа защитить Грузию от России. По ее словам, Россия якобы использует страну «как игровую площадку».