Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 27 января 2025Бывший СССР

Власти Грузии отреагировали на слова Зурабишвили о России фразой «сумасшедшая»

В правящей партии Грузии назвали Зурабишвили сумасшедшей
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили является «сумасшедшей». Об этом заявил депутат парламента страны от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, передает газета «Взгляд».

«"Мадам вредина", сумасшедший лживый президент просит американцев и европейцев наказать свою страну. Кому она служит?» — заявил парламентарий. Заркуа считает, что экс-президент вместе с представителями оппозиции нынешней политической власти Грузии «сидят в засаде» для того, чтобы навредить «своей стране и ее легитимному правительству».

Также парламентарий от «Грузинской мечты» добавил, что оппозиция Грузии вместе с Зурабишвили являются агентами и «пятой колонной».

Ранее американское издание The Hill написало, что Саломе Зурабишвили задействовала личные связи с целью призвать нового президента США Дональда Трампа защитить Грузию от России. По ее словам, Россия якобы использует страну «как игровую площадку».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Калифорнии хотят отделиться от США. Возможно ли это и чем грозит Америке?

      Путина сняли на видео на мемориальном кладбище в Петербурге

      Иран приобрел российские истребители

      Российский участник СВО узнал об оформленных на него микрозаймах и добился правосудия

      Турист нарвался на депортацию с Бали из-за одной ошибки

      Суд приостановил выселение монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

      На вооружении ВСУ заметили мини-«Град» на шасси «Хамви»

      Укрепление курса рубля объяснили

      МИД России заявил протест послу Молдавии

      На Украине попытались объяснить слова Буданова об угрозе существованию страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше