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08:50, 27 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили захотела призвать Трампа защитить Грузию от России

Экс-президент Грузии Зурабишвили попросила США защитить страну от России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Petrov / BELTA / Reuters

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать главу Белого дома Дональда Трампа защитить страну от России. Об этом пишет The Hill.

Политик пытается получить доступ к новому президенту США. При этом, отмечает издание, прошлая администрация Джо Байдена предпочитала придерживаться протокола и фактически заблокировала Зурабишвили.

Журналисты выяснили, что бывший грузинский лидер намерена объяснить Трампу, что Россия якобы использует республику «как игровую площадку». Если американский президент не проявит свой интерес к региону, то страна окажется в сфере влияния России и Китая, объяснила Зурабишвили.

22 января Зурабишвили заявила о состоявшихся разговорах с представителями администрации Трампа во время ее визита на инаугурацию нового президента США. «Мой главный посыл Вашингтону заключается в том, что Грузия сегодня нуждается во внимании наших американских друзей больше, чем когда-либо», — сказала она.

8 января стало известно новое место работы Зурабишвили. Экс-президент Грузии стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США. В ее обязанности войдет обучение студентов созданию демократии.

Ранее Зурабишвили назвала себя единственным легитимным президентом. Она и оппозиция Грузии не признают результаты выборов 26 октября, а также избрание коллегией выборщиков президентом экс-футболиста Михаила Калевашвили. Акции протеста против правящей партии «Грузинская мечта» продолжаются в Тбилиси.

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