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17:18, 22 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили раскрыла содержание разговоров с министрами администрации Трампа

Зурабишвили попросила США обратить внимание на Грузию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила министров администрации Дональда Трампа обратить внимание на Грузию. Ее слова приводит издание Formula.

Зурабишвили заявила о состоявшихся разговорах с представителями администрации Трампа во время ее визита на инаугурацию. «Мой главный посыл новой администрации Трампа заключается в том, что Грузия сегодня нуждается во внимании наших американских друзей больше, чем когда-либо», — заявила она.

Зурабишвили добавила, что сейчас у Грузии переомный момлент в вопросе выбора между Россией и Западом. При этом она заявила, что Грузия нуждается в той Америке, которую описывает Трамп, — сильной и эффективной.

Ранее Саломе Зурабишвили обвинила страны-партнеры США в бездействии, находясь на церемонии инаугурации Дональда Трампа. «Пока я присутствую на церемонии инаугурации от имени свободолюбивой Грузии, грузины маршируют в знак солидарности со своими американскими друзьями. Сколько стран-партнеров США делают то же самое?» — заявила она в своем личном блоге.

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