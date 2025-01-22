Зурабишвили раскрыла содержание разговоров с министрами администрации Трампа

Зурабишвили попросила США обратить внимание на Грузию

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила министров администрации Дональда Трампа обратить внимание на Грузию. Ее слова приводит издание Formula.

Зурабишвили заявила о состоявшихся разговорах с представителями администрации Трампа во время ее визита на инаугурацию. «Мой главный посыл новой администрации Трампа заключается в том, что Грузия сегодня нуждается во внимании наших американских друзей больше, чем когда-либо», — заявила она.

Зурабишвили добавила, что сейчас у Грузии переомный момлент в вопросе выбора между Россией и Западом. При этом она заявила, что Грузия нуждается в той Америке, которую описывает Трамп, — сильной и эффективной.

Ранее Саломе Зурабишвили обвинила страны-партнеры США в бездействии, находясь на церемонии инаугурации Дональда Трампа. «Пока я присутствую на церемонии инаугурации от имени свободолюбивой Грузии, грузины маршируют в знак солидарности со своими американскими друзьями. Сколько стран-партнеров США делают то же самое?» — заявила она в своем личном блоге.