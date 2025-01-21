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12:55, 21 января 2025Бывший СССР

В Литве поздравили Трампа и похвастались повышением расходов на оборону

Президент Литвы поздравил Трампа и сообщил о повышении расходов на оборону
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Elizabeth Franz / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил 47-го президента США Дональда Трампа с вступлением в должность, а также сообщил о повышении расходов на оборону в прибалтийской республике. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Под Вашим руководством я вижу, что НАТО увеличит расходы на оборону. Литва уже взяла на себя обязательство выделять до шести процентов ВВП [на оборону] в 2026-2030 годах», — написал Науседа. Он также заявил о готовности к совместной работе с Трампом.

Науседа также написал о том, что трансатлантическое единство для Литвы — важнее всего.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила партнеров США в бездействии, находясь на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. «Пока я присутствую на церемонии инаугурации от имени свободолюбивой Грузии, грузины маршируют в знак солидарности со своими американскими друзьями. Сколько стран-партнеров США делают то же самое?» — написала политик.

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