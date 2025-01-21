Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:37, 21 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили обвинила страны Запада в бездействии во время инаугурации Трампа

Зурабишвили обвинила партнеров США в бездействии во время инаугурации Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила партнеров США в бездействии, находясь на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в социальной сети X.

Зурабишвили прикрепила фотографию протестующих с флагами Грузии и США и написала под ней: «Пока я присутствую на церемонии инаугурации от имени свободолюбивой Грузии, грузины маршируют в знак солидарности со своими американскими друзьями».

Политик в публикации также обратилась к Трампу. «Сколько стран-партнеров США делают то же самое?» — риторически спросила Зурабишвили.

Сейчас Саломе Зурабишвили остается на территории Грузии и отказывается от статуса «бывшего президента Грузии». Инаугурацию Дональда Трампа она посетила по приглашению от представителей США.

Ранее Саломе Зурабишвили во время визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери встретилась с американским предпринимателем, миллиардером и членом администрации Дональда Трампа Илоном Маском. Кроме того, тогда она пригласила его посетить Грузию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Им придется сравнять счет». Трамп требует от союзников по НАТО больше тратить на Украину

      Приехавший в Россию немец описал новогодние салаты фразой «это за пределами добра и зла»

      Россиянам дали советы на случай покупки квартиры в сомнительной новостройке

      В Совфеде высказались о неготовности Киева к переговорам после массовых атак БПЛА

      Воюющий в ВСУ грузинский наемник заочно осужден в ДНР на 14 лет колонии

      В МИД подтвердили обязательства России по нейтралитету Панамского канала

      Трамп пригрозил ввести огромные пошлины против БРИКС

      Стало известно о смерти годовалого мальчика на приеме в частном российском медцентре

      Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Смоленскую область

      Айза показала фанатам обнаженное фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше