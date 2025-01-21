Зурабишвили обвинила страны Запада в бездействии во время инаугурации Трампа

Зурабишвили обвинила партнеров США в бездействии во время инаугурации Трампа

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила партнеров США в бездействии, находясь на инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в социальной сети X.

Зурабишвили прикрепила фотографию протестующих с флагами Грузии и США и написала под ней: «Пока я присутствую на церемонии инаугурации от имени свободолюбивой Грузии, грузины маршируют в знак солидарности со своими американскими друзьями».

Политик в публикации также обратилась к Трампу. «Сколько стран-партнеров США делают то же самое?» — риторически спросила Зурабишвили.

Сейчас Саломе Зурабишвили остается на территории Грузии и отказывается от статуса «бывшего президента Грузии». Инаугурацию Дональда Трампа она посетила по приглашению от представителей США.

Ранее Саломе Зурабишвили во время визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери встретилась с американским предпринимателем, миллиардером и членом администрации Дональда Трампа Илоном Маском. Кроме того, тогда она пригласила его посетить Грузию.