Зурабишвили пригласила Маска в Грузию после встречи с ним в Париже

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери встретилась с американским предпринимателем, миллиардером Илоном Маском. Она опубликовала совместное фото в соцсети Х и пригласила бизнесмена в Грузию.

«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Жду с нетерпением того, чтобы принять его в нашей стране», — написала Зурабишвили.

Ранее стало известно, какую волнующую тему хотел обсудить избранный президент США Дональд Трамп с лидером Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Париже. «Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — объявил политик накануне визита в Елисейский дворец.