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05:37, 8 декабря 2024Бывший СССР

Зурабишвили пригласила Маска в Грузию

Зурабишвили пригласила Маска в Грузию после встречи с ним в Париже
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik/РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери встретилась с американским предпринимателем, миллиардером Илоном Маском. Она опубликовала совместное фото в соцсети Х и пригласила бизнесмена в Грузию.

«Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Жду с нетерпением того, чтобы принять его в нашей стране», — написала Зурабишвили.

Ранее стало известно, какую волнующую тему хотел обсудить избранный президент США Дональд Трамп с лидером Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Париже. «Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — объявил политик накануне визита в Елисейский дворец.

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