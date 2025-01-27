Внешний долг России рекордно снизился

ЦБ: Уровень внешнего долга РФ на душу населения в 2024-м опустился ниже $2000

По итогам 2024 года уровень внешнего долга России в расчете на душу населения рекордно снизился. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.

Уровень задолженности на одного человека впервые с 2005 года опустился ниже двух тысяч долларов. Он снизился на 8,7 процента, до 1987 долларов на душу населения. Для сравнения, 20 лет назад показатель составлял 1 802 доллара.

Он падал на протяжении последних нескольких лет: так, например, в 2019-м показатель составлял 3 349 долларов, а уже в 2023-м — 2 175 долларов

Как ранее отмечали в ЦБ, по состоянию на 1 января 2025 года внешний долг России сократился на 27,49 миллиарда долларов. К началу года размер внешнего долга РФ упал на 8,7 процента и составил 290,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в первых числах января 2024-го внешний долг России составлял 317,89 миллиарда.

Сокращение внешнего долга объяснили снижением задолженности по суверенным ценным бумагам, а также сокращением обязательств различных секторов по привлеченным кредитам и займам.