Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:17, 27 января 2025Экономика

Внешний долг России рекордно снизился

ЦБ: Уровень внешнего долга РФ на душу населения в 2024-м опустился ниже $2000
Вячеслав Агапов

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

По итогам 2024 года уровень внешнего долга России в расчете на душу населения рекордно снизился. Об этом со ссылкой на данные ЦБ сообщает РИА Новости.

Уровень задолженности на одного человека впервые с 2005 года опустился ниже двух тысяч долларов. Он снизился на 8,7 процента, до 1987 долларов на душу населения. Для сравнения, 20 лет назад показатель составлял 1 802 доллара.

Он падал на протяжении последних нескольких лет: так, например, в 2019-м показатель составлял 3 349 долларов, а уже в 2023-м — 2 175 долларов

Как ранее отмечали в ЦБ, по состоянию на 1 января 2025 года внешний долг России сократился на 27,49 миллиарда долларов. К началу года размер внешнего долга РФ упал на 8,7 процента и составил 290,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в первых числах января 2024-го внешний долг России составлял 317,89 миллиарда.

Сокращение внешнего долга объяснили снижением задолженности по суверенным ценным бумагам, а также сокращением обязательств различных секторов по привлеченным кредитам и займам.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      Бойцы окруженной в Великой Новоселке бригады ВСУ сдались в плен

      В Москве побит вековой температурный рекорд

      Внешний долг России рекордно снизился

      В российском СИЗО произошел пожар

      Российский футболист рассказал о желании выступать в арабских чемпионатах

      Переспавшая с 1057 мужчинами порнозвезда рассказала о своих страхах перед секс-марафоном

      Парень пожаловался на «чертовщину» с чаевыми в США и разозлил пользователей сети

      В США заявили о подготовке Си Цзиньпином будущего преемника

      Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в Часов Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше