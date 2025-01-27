Внешность самой красивой женщины в мире на фото папарацци вызвала споры в сети

Британская супермодель Кейт Мосс попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

51-летняя манекенщица была замечена на вечеринке, организованной в честь дня рождения ее подруги и коллеги Розмари Фергюсон. Для праздничного мероприятия знаменитость выбрала черное платье, оформленное глубоким декольте и сияющей окантовкой. Кроме того, на ней были шуба и открытые туфли.

Читатели издания удивились внешности знаменитости и принялись ее обсуждать в комментариях под постом. «Ее лицо не выглядит свежим и здоровым», «А награду за самый безвкусный наряд получает...», «Мосс давно вышла из моды», «Всегда забавно, когда люди, которые во многом полагались на свою внешность и молодость как на основу своей известности, проигрывают битву со старением», «Урок о том, как не стареть красиво», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Кейт Мосс самой красивой женщиной в мире. При этом второе место в рейтинге заняла американская супермодель Синди Кроуфорд.