Россиян предупредили об опасности популярной диеты

Врач Мясников: Белковая диета опасна при хронической почечной недостаточности

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что белковая диета противопоказана при хронической почечной недостаточности. Выпуск, в котором доктор предупредил россиян об опасности этой популярной системы питания, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что белковая диета опасна для людей с хронической почечной недостаточностью. «Если у вас здоровые почки, вам белковая диета никак не вредна, ешьте белка столько, сколько в вас влезет», — объяснил специалист.

При этом, по словам врача, диету с ограничением потребления белка назначают людям с хронической почечной недостаточностью при определенном уровне снижения клубочковой фильтрации.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша раскрыла россиянам опасные последствия постоянных диет. Врач заявила, что периодические ограничения в питании могут привести к нарушению зрения.