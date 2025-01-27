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18:26, 27 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности популярной диеты

Врач Мясников: Белковая диета опасна при хронической почечной недостаточности
Асель Минбаева
Асель Минбаева

Фото: Freepik

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что белковая диета противопоказана при хронической почечной недостаточности. Выпуск, в котором доктор предупредил россиян об опасности этой популярной системы питания, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что белковая диета опасна для людей с хронической почечной недостаточностью. «Если у вас здоровые почки, вам белковая диета никак не вредна, ешьте белка столько, сколько в вас влезет», — объяснил специалист.

При этом, по словам врача, диету с ограничением потребления белка назначают людям с хронической почечной недостаточностью при определенном уровне снижения клубочковой фильтрации.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша раскрыла россиянам опасные последствия постоянных диет. Врач заявила, что периодические ограничения в питании могут привести к нарушению зрения.

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