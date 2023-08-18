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09:21, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли опасное последствие постоянных диет

Диетолог Макиша заявила, что постоянные диеты могут привести к нарушению зрения

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Врач-диетолог Марина Макиша раскрыла россиянам опасные последствия постоянных диет. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она заявила, что периодические ограничения в питании могут привести к нарушению зрения. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«У хронических диетчиков, кто худеет постоянно на разных диетах, самой главной проблемой является анемия — нехватка железа, витамина B12, из-за чего страдает каждая клетка», — отметила Макиша.

По словам специалистки, при анемии клетки не получают достаточного количества кислорода и не могут нормально выполнять свои функции. «Сначала это часто приводит к сухости глаза,что повышает риск воспалительных заболеваний и ретинопатии», — добавила она.

Кроме того, постоянные диеты приводят к авитаминозу, рассказала диетолог. «Нехватка витамина C резко повышает, в том числе риск катаракты, то есть это тоже проблемы со зрением», — пояснила она.

Ранее врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что повышенный холестерин также провоцирует ухудшение зрения, что в итоге может привести к слепоте.

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    Олег Давыдов
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