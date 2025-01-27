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04:04, 27 января 2025Забота о себе

Врач сообщила о вреде кофе с сахаром

Гастроэнтеролог Ильяшенко: Кофе с сахаром повышает нагрузку на организм
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Кофе с сахаром увеличивает нагрузку на пищеварительную систему и на организм в целом из-за резкого повышения уровня глюкозы в крови. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредила гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

«Большое количество сахара вредно, так как кофе сам по себе временно повышает уровень глюкозы в крови. Более того, сахар и так содержится во многих наших продуктах», — объяснила врач.

Помимо этого, добавление сахара в кофе противопоказано страдающим диабетом, напомнила эксперт.

Ранее врач-кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что время употребления кофе влияет на то, как он воздействует на организм. Кардиолог отметил, что у кофе плохая репутация среди последователей здорового образа жизни, так как научные исследования о пользе и вреде напитка часто трактуют неправильно. По его словам, на самом деле вред здоровью наносит не кофеин, а злоупотребление им.

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