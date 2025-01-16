Назван еще один полезный эффект кофе по утрам

Кардиолог Рохас: Кофе по утрам улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Время употребления кофе влияет на то, как он воздействует на организм, рассказал врач-кардиолог Аурелио Рохас. Наилучший период для чашки бодрящего напитка он назвал изданию Lavanguardia.

Кардиолог отметил, что у кофе плохая репутация среди последователей здравого образа жизни, так как научные исследования о пользе и вреде напитка часто трактуют неправильно. По его словам, на самом деле вред здоровью наносит не кофеин, а злоупотребление им.

К тому же, Рохас убежден, что влияние кофе очень сильно зависит от времени его употребления: максимальный полезный эффект он оказывает по утрам. По словам кардиолога, в первой половине дня напиток улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, снижает риск диабета и помогает лучше контролировать вес. В дневные и вечерние часы кофеин нежелателен, считает Рохас, так как может нарушить циркадные ритмы и тем самым нивелировать пользу.

Ранее диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование британских ученых, в ходе которого было обнаружено, что при ежедневном употреблении кофе с сахаром риск преждевременной смерти снижается на 29-31 процент. По ее словам, зерна кофе предотвращают преждевременное старение и защищают от некоторых болезней.