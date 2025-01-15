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15:28, 15 января 2025Забота о себе

Обнаружена связь между продолжительностью жизни и одним популярным напитком

Диетолог Соломатина назвала кофе напитком, способствующим омоложению
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elisa Schu / DPA / Globallookpress.com

Диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование британских ученых, в ходе которого было обнаружено, что при ежедневном употреблении кофе с чайной ложкой сахара риск преждевременной смерти снижается на 29-31 процент. В беседе с «Вечерней Москвой» она указала на связь этого популярного напитка и продолжительности жизни.

Соломатина подтвердила, что кофейные зерна действительно способствуют омоложению, поскольку содержат большое количество антиоксидантов и полифенолов, препятствующих преждевременному старению и предотвращающих процесс повреждения и мутации клеток организма в результате окисления. По ее словам, человек получает эти ценные вещества не только из кофе, но и из других напитков и продуктов питания. Сколько именно антиоксидантов нужно человеку, точно неизвестно, однако диетолог посоветовала включить одну или несколько чашек кофе в свой повседневный рацион в качестве защиты от преждевременного старения и профилактики болезней.

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Также врач назвала кофеин эффективным тонизирующим средством, поэтому его употребление полезно, если это происходит в адекватных дозах. Соломатина подчеркнула: литрами кофе пить не стоит, потому что этот напиток очень индивидуально воздействует на людей. «Это зависит от того, как у человека вырабатывается аденозин, который успокаивает организм. Если будет много кофеина и мало аденозина, то кофе вызовет чрезмерное возбуждение», — предупредила она.

Ранее стоматолог Ният Кадиева перечислила причины потемнения зубов. Главными из них она назвала большое количество фтора в питьевой воде и особенности питания.

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