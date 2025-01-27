Мужчин предупредили об увеличивающем риск импотенции и смерти факторе

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали фактор, увеличивающий риск смерти, импотенции и различных заболеваний. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус объяснил, что этим фактором считается абдоминальное ожирение — состояние, при котором жир скапливается в области брюшной полости и вокруг внутренних органов.

«Риск подагры увеличивается в четыре раза, преждевременной смерти — в три раза, импотенции — в четыре раза, остановки дыхания во сне — в пять раз, болезней сердца — в пять раз», — рассказал Продеус об опасности жира на животе у мужчин.

Ранее Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов назвали россиянам защищающую от ожирения кашу. По их словам, таким свойством обладает каша логаза.