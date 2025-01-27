Зеленский обсудил усиление санкций с представителем ЕС

Зеленский обсудил усиление санкций с председателем Европейского совета Коштой

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил усиление санкций против России с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ценим сегодняшнее решение Европейского союза (ЕС) продлить санкции против России еще на полгода», — подчеркнул политик.

Зеленский обсудил усиление санкций с главным представителем ЕС на международных мероприятиях, в частности, был упомянут возможный 16-й пакет антироссийских мер Евросоюза. Стороны также затронули военную помощь Брюсселя Киеву и планы по развитию военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Зеленский обсудил с маршалом Сейма (главой парламента) Польши вступление Киева в ЕС. Политик также выразил надежду на дальнейшую поддержку Варшавы в военной сфере.