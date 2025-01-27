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18:42, 27 января 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил усиление санкций с представителем ЕС

Зеленский обсудил усиление санкций с председателем Европейского совета Коштой
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Антониу Кошта

Антониу Кошта. Фото: Pascal Bastien / АР

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил усиление санкций против России с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Сообщение политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ценим сегодняшнее решение Европейского союза (ЕС) продлить санкции против России еще на полгода», — подчеркнул политик.

Зеленский обсудил усиление санкций с главным представителем ЕС на международных мероприятиях, в частности, был упомянут возможный 16-й пакет антироссийских мер Евросоюза. Стороны также затронули военную помощь Брюсселя Киеву и планы по развитию военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее Зеленский обсудил с маршалом Сейма (главой парламента) Польши вступление Киева в ЕС. Политик также выразил надежду на дальнейшую поддержку Варшавы в военной сфере.

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