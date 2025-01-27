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18:14, 27 января 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил в Польше вступление Украины в ЕС

Зеленский обсудил с главой парламента Польши вступление Украины в ЕС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с маршалом Сейма (главой парламента) Польши вступление Киева в Европейский союз (ЕС). Об этом глава страны написал в своем Telegram-канале.

Помимо этого, представители Киева и Варшавы обсудили реализацию совместных проектов по обустройству пунктов пересечения границы между двумя странами.

Зеленский также выразил надежду на дальнейшую поддержку Польши в военной области, а также «усилении санкционной политики против России».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. В Польше он примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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