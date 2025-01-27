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20:52, 27 января 2025Бывший СССР

Зеленский описал решение о передаче ядерного оружия России фразой «это было тупо»

Зеленский назвал «тупым» решение о передаче ядерного оружия России в 1994 году
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «тупым» решение о передаче ядерного оружия России в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Il Foglio, запись которого доступна на YouTube.

«Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, совершенно нелогично», — поделился своим мнением Зеленский. По его словам, так нельзя было поступать ни с Украиной, ни с Европой.

Зеленский также раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена. Предметом критики стала его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии летом 2021 года.

Ранее Зеленский обсудил усиление санкций против России с председателем Европейского совета Антониу Коштой. «Ценим сегодняшнее решение Европейского союза (ЕС) продлить санкции против России еще на полгода», — написал президент.

ЖЗЛ
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