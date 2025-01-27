Женщина узнала об установке мужем прослушки в машине и оригинально ему отомстила

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга узнала об установке мужем прослушки в машине и оригинально ему отомстила. Комментаторы обсудили, как еще можно проучить мужчину.

Автор поста написала, что ее 50-летняя подруга Лиза была много лет замужем за мужчиной по имени Тодд, с которым не раз хотела расстаться, но знала, что он превратит бракоразводный процесс в ад. Недавно, по ее словам, женщина все-таки решилась на развод. «Тодд установил камеры наблюдения по всему их дому. (...) Также он установил прослушивающие устройства в их общую машину», — отметила рассказчица.

Женщина рассказала, что предложила подруге отомстить мужу за «жуткую одержимость слежкой». «Теперь, когда она в машине, она регулярно устраивает шоу, громко объявляя о том, что у него маленький размер гениталий — настолько, что нужен микроскоп, чтобы их найти, что с ним у нее был худший секс, что ей жаль его будущих спутниц. (...) Она пробовала это уже несколько раз и сказала мне, что это приятнее, чем терапия», — добавила она.

В комментариях под постом пользователи дали другие советы, которые помогут отомстить мужчине. Они рекомендовали женщине сделать в машине вид, что она сообщает по телефону постороннему человеку обо всех случаях, когда ее супруг мог облажаться, о его проблемах с недержанием мочи и обо всем, что могло бы его смутить.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как получила запрос на добавление в друзья в сети и узнала неожиданную правду о муже. В результате женщина подала на развод.