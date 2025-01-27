IZ.RU: ВСУ было важнее добить мирных жителей в Часовом Яре, чем атаковать ВС РФ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) было важнее добить мирных жителей в Часовом Яре, чем атаковать российские войска. Об этом рассказали жители города, цитируют «Известия» (IZ.RU) в Telegram.

«Важнее мирного жителя добить, чем куда-то по русским позициям стрельнуть, чтобы замедлить наступление», — сказал горожанин Андрей Козлов. Он уходил из дома за едой ранним утром или поздним вечером, чтобы его не заметили ВСУ. Мужчина отметил, что передвигался тихо и не пользовался фонариком.

Кроме того, по его словам, в 2014 году бойцы ВСУ создали штаб на советской военной базе, откуда, в основном, они обстреливали Часов Яр и его жителей. Козлов подчеркнул, что украинские войска постоянно проводили разведку в городе.

Ранее житель города рассказал, что военные ВСУ маскировались под гражданских. Как он утверждал, украинские бойцы переодевались в обычную одежду и бегали по Часову Яру, стреляя из миномета.