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14:24, 27 января 2025Бывший СССР

Житель Часова Яра высказался об атаках ВСУ фразой «важнее мирного жителя добить»

IZ.RU: ВСУ было важнее добить мирных жителей в Часовом Яре, чем атаковать ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) было важнее добить мирных жителей в Часовом Яре, чем атаковать российские войска. Об этом рассказали жители города, цитируют «Известия» (IZ.RU) в Telegram.

«Важнее мирного жителя добить, чем куда-то по русским позициям стрельнуть, чтобы замедлить наступление», — сказал горожанин Андрей Козлов. Он уходил из дома за едой ранним утром или поздним вечером, чтобы его не заметили ВСУ. Мужчина отметил, что передвигался тихо и не пользовался фонариком.

Кроме того, по его словам, в 2014 году бойцы ВСУ создали штаб на советской военной базе, откуда, в основном, они обстреливали Часов Яр и его жителей. Козлов подчеркнул, что украинские войска постоянно проводили разведку в городе.

Ранее житель города рассказал, что военные ВСУ маскировались под гражданских. Как он утверждал, украинские бойцы переодевались в обычную одежду и бегали по Часову Яру, стреляя из миномета.

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