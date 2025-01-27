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15:33, 27 января 2025Культура

Звезду фильма «Мастер и Маргарита» обвинили в унылом выражении лица

Актер Евгений Цыганов рассказал об обвинениях в унылом выражении лица
Ольга Коровина

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский актер Евгений Цыганов заявил, что его часто критикуют за унылое выражение лица. Об этом он высказался в интервью журналу Forbes.

«Про меня постоянно говорят, что невозможно смотреть на этого человека с унылой рожей. Но я счастлив, меня окружают прекрасные люди», — пояснил актер, звезда фильма «Мастер и Маргарита».

В интервью Цыганов также прокомментировал номинацию своего коллеги Юры Борисова на «Оскар». Актер убежден, что звезда «Аноры» смотрится убедительно в любой роли.

«Юра классный. Я смотрю фильмы и вижу его включенность. Видно, как ему весело. А насчет его успеха и номинаций — я считаю, что речь идет об удаче, которая имеет место в нашей профессии», — добавил Цыганов.

Ранее Цыганов рассказал, что снялся в экранизации романа «Мастер и Маргарита» из-за жены. По словам актера, его супругу Юлию Снигирь утвердили на роль первой, поэтому он решил присоединиться к проекту «из простых мужских соображений».

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