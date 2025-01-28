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09:48, 28 января 2025Ценности

41-летняя звезда «Универа» снялась в трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

41-летняя звезда сериала «Универ» позировала перед зеркалом в черных трусах с низкой посадкой и облегающей майке на широких бретелях. При этом она приподняла последнюю вверх, оголив живот и демонстрируя рельефный пресс. Артистка распустила волосы и отказалась от макияжа. «Кто-то похудел в отпуске. Я в Москве! Готова к работе», — написала она.

Ранее в январе 41-летняя звезда «Универа» показала фигуру в прозрачном наряде. Наталья Рудова предстала в ролике в черном мини-платье с глубоким декольте, сквозь которое просвечивалось ее тело.

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