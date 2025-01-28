Администрацию Байдена сравнили с пьяными матросами

Белый дом: команда Байдена тратила бюджет США наравне с пьяными матросами

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа временно остановила финансирование ряда федеральных программ для их пересмотра на предмет эффективности. Ее слова приводит РИА Новости.

Левитт сравнила команду бывшего президента США Джо Байдена с пьяными матросами, поскольку власти допускали большие расходы.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране», — сказала она на брифинге.

Ранее Трамп подтвердил информацию о заморозке американской помощи другим странам. При этом политик не уточнил, каких именно программ иностранной помощи коснулась заморозка, для каких стран и на какой срок.