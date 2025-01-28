Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:06, 28 января 2025Россия

Боец СВО нашел в грязи старинную икону со своим именем и заявил о спасении

Участник СВО нашел в грязи икону со своим именем, она спасла его при обстреле
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница « ChitaMedia | Новости Читы и Забайкалья» во «ВКонтакте»

Участник специальной военной операции (СВО) Александр Абрамцев рассказал о находке в грязи, которая помогла ему остаться в живых. Его слова передает издание ChitaMedia со ссылкой на один из Telegram-каналов.

Заняв позицию в окопе, боец нашел старинную икону со своим именем. «Рабу Божьему Александру», — было написано на ее обратной стороне. Священник, которому солдат показал находку, объяснил, что икона ждала его.

Военнослужащий утверждает, что остался жив благодаря иконе. Солдат заявил, что она отвела украинские снаряды от их позиций во время обстрела.

Ранее другой участник СВО показал икону, спасшую его от смерти. Мужчина раскрыл военный билет, страницы которого были пробиты пулей – она остановилась перед иконой, вложенной в документ, не дойдя таким образом до сердца бойца.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Киев атакован: гремят стрельба и взрывы». Украина подверглась массированному удару. Что известно об атаке?

      Россияне бросились скупать осиновые колья и кукол вуду

      В США зритель на турнире по легкой атлетике погиб от удара молота

      В Азербайджане заявили о готовности выдать России «золотую судью»

      Россиянам предрекли вдвое больше аномальных зим

      Винер обвинили во лжи об ошибке во время операции гимнастки-чемпионки

      Свыше сотни десантников ВСУ пошли в контратаку в Курской области

      Пленный рассказал о палаточном лагере для дезертиров из ВСУ

      Российскому рабочему оторвало ногу во время обвала грунта

      Blue Origin пообещала произвести много ракетных ступеней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше