Боец СВО нашел в грязи старинную икону со своим именем и заявил о спасении

Участник СВО нашел в грязи икону со своим именем, она спасла его при обстреле

Участник специальной военной операции (СВО) Александр Абрамцев рассказал о находке в грязи, которая помогла ему остаться в живых. Его слова передает издание ChitaMedia со ссылкой на один из Telegram-каналов.

Заняв позицию в окопе, боец нашел старинную икону со своим именем. «Рабу Божьему Александру», — было написано на ее обратной стороне. Священник, которому солдат показал находку, объяснил, что икона ждала его.

Военнослужащий утверждает, что остался жив благодаря иконе. Солдат заявил, что она отвела украинские снаряды от их позиций во время обстрела.

Ранее другой участник СВО показал икону, спасшую его от смерти. Мужчина раскрыл военный билет, страницы которого были пробиты пулей – она остановилась перед иконой, вложенной в документ, не дойдя таким образом до сердца бойца.