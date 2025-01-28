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15:36, 28 января 2025Силовые структуры

Бойца «Азова» заочно осудили в России за приказ об обстреле жилых домов в ДНР

В ДНР суд заочно осудил бойца «Азова» за приказ об обстреле жилых домов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил бойца «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Льва Кашперского к 24 годам колонии строгого режима за приказ об обстреле жилых домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Установлено, что с 17 по 25 марта 2022 года солдат находился на огневой позиции, расположенной на территории одного из цехов Металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, где исполнял обязанности командира гаубицы Д-30.

Кашперский дублировал подчиненным приказы командования о неизбирательных артиллерийских обстрелах жилых домов в поселке городского типа Старый Крым. Украинские военные произвели около 40 выстрелов. В результате были повреждены дома, а их хозяевам причинен значительный ущерб. Местные жители успели спрятаться, они не пострадали.

Военный находится в международном розыске.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд заочно осудил украинку Ирму Крат за нападение на посольство России в Киеве.

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