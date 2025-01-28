Украинку заочно осудили в Москве за нападение на посольство России в Киеве

Мосгорсуд заочно осудил украинку Крат за нападение на посольство России в Киеве

Московский городской суд заочно осудил на семь лет 40-летнюю гражданку Украины Ирму Крат за нападение на российское посольство в Киеве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Женщину признали виновной в преступлении по части 2 статьи 360 («Нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений») УК РФ.

Установлено, что 10 марта 2016 года Крат с двумя сообщниками подожгла фитиль на самодельных зажигательных устройствах и бросила их в здание посольства России. Целью женщины было осложнение отношений между странами.

Сама Крат находится в международном розыске. В отношении нее также заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Уголовное дело в отношении сообщников женщины находится в отдельном производстве.

Ранее сообщалось, что четверо украинских военных пойдут под суд за вторжение в Курскую область.

