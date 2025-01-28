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16:12, 28 января 2025Наука и техника

Частная китайская компания отправит роботов на Луну

SpaceNews: Частная китайская компания впервые отправит роботов на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: China National Space Administration

Частная китайская компания STAR.VISION Aerospace впервые отправит роботов на Луну. Об этом сообщает издание SpaceNews.

STAR.VISION Aerospace специализируется в проектировании спутников, интеллектуальных спутниковых системах и анализе данных при помощи искусственного интеллекта. Компания совместно с Чжэцзянским университетом (Китай) и Ближневосточным техническим университетом (Турция) планирует создать пару 5-килограммовых роботов, предназначенных для исследования поверхности Луны.

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Проект должен стать частью китайской лунной миссии Chang'e-8, запуск которой запланирован на 2028 год. До этого китайские частные компании не принимали непосредственного участия в государственных лунных программах.

Ранее издание сообщило, что Китай допустил использование окололунных орбитальных лазеров для питания космических аппаратов на поверхности естественного спутника Земли.

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