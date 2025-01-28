Дания призвала ЕС и НАТО игнорировать угрозы Трампа

FT: Власти Дании призвали ЕС и НАТО игнорировать угрозы Трампа по Гренландии

Власти Дании призвали Европейский союз и НАТО игнорировать угрозы президента США Дональда Трампа, который заявил о намерении добиться контроля над Гренландией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Копенгаген согласовал с Брюсселем и Североатлантическим альянсом стратегию, согласно которой публичное обсуждение темы Гренландии сводится к минимуму. «Похоже, что сдержанность — это самый безопасный вариант [взаимодействия] с Трампом. Надеюсь, его отвлечет что-то другое», — пояснил один из европейских чиновников.