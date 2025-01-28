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16:31, 28 января 2025Экономика

Дания разрешила законсервировать «Северный поток-2»

Минэнерго Дании дало разрешение на консервацию ветки «Северного потока-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Датское энергетическое агентство (DEA) выдало оператору «Северного потока - 2» Nord Stream AG разрешение на консервацию поврежденного трубопровода. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что на каждом конце трубы собираются поставить специальные заглушки. Это нужно для того, чтобы предотвратить дальнейшие выбросы газа, а также закрыть доступ морской воды. Ожидается, что к работам приступят во втором или третьем квартале 2025 года. Консервация, по предварительным расчетам, должна занять две-три недели.

Взрывы на двух российских газопроводах в Балтийском море — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошло в конце сентября 2022 года. Экспорт топлива в Европу по первому был остановлен в тот момент для ремонтных работ, а второй тогда еще не был введен в эксплуатацию.

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