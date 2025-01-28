Проститутки рассказали о сексе с лидерами мира на форуме в Давосе

На Всемирный экономический форум в швейцарском городе Давос съезжаются не только лидеры мира, но и секс-работницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Хозяйка одного из амстердамских экскорт-агентств рассказала изданию, что заказы от участников форума стали поступать за два месяца до его начала. «Могу сказать, что наши клиентура — смесь политиков и элиты бизнеса, — утверждает она. — Большинство из них заказывает девушек, чтобы заниматься сексом, хотя есть несколько, которые просто хотят поговорить после долгого тяжелого дня и выпустить пар».

По словам другого источника Daily Mail, эскорт-агентства свозят девушек на Всемирный экономический форум разными путями: на автомобилях, поездах и даже вертолетах. Их размещают в квартирах в Давосе, чтобы по телефонному звонку они могли немедленно отправиться к клиенту.

Проститутка, приехавшая в Давос из Берлина, утверждает, что многие участники форума не ждут от будущего ничего хорошего и гуляют вовсю, пока это еще возможно. По ее словам, все знают о грядущей климатической катастрофе и понимают, что избежать ее уже не получится. Одни утешаются тем, что Европа и Северная Америка меньше пострадают от изменения климата. Другие считают, что плохо будет всем. «Но они говорят, что из-за остальных ничего не могут поделать, поэтому живут по принципу "после нас хоть потоп"», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что работницы борделя в американском городе Лас-Вегас пожаловались на напряженный график перед Новым годом. По их словам, клиенты начинают записываться за несколько месяцев до праздника.