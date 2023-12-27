Проститутки пожаловались на напряженный график перед Новым годом

Работницы борделя в американском городе Лас-Вегас пожаловались на напряженный график перед Новым годом. Об этом сообщает Daily Star.

Эддисон Грей и Элис Литтл работают в борделе Chicken Ranch. По их словам, во время праздников им приходится нелегко, поскольку есть люди, которые считают секс-услуги отличным подарком на Рождество. «И мы встречаем множество пар, которые хотят удивить своих мужей или жен такими рождественскими подарками, как секс втроем, оргия и многодневное секс-путешествие с одной или несколькими проститутками», — говорит Грей.

Литтл и Грей добавили, что клиенты начинают записываться на Рождество за несколько месяцев до праздника. Как отмечает Литтл, к ней часто обращаются семейные пары, желающие разнообразить свою сексуальную жизнь. «Поначалу партнеры опасаются такого радикального отхода от привычных норм в сексе. Однако вскоре они понимают, что привлечение профессионала в области сексуальных практик — это настоящий подарок», — заявляет она.

По словам Литтл, опытный секс-работник может научить пару новым позам и техникам, а также познакомить с секс-игрушками. «Необходимо помнить, что секс — это базовая человеческая потребность. И партнеры, которые обращаются к услугам секс-работников, получают огромное удовольствие от того, что дарят своей второй половинке такое удовольствие», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что владельцы британского секс-клуба рассказали о правилах, которых должны придерживаться все посетители. Одно из правил почти полностью запрещает использование мобильных телефонов.