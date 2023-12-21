Хозяева секс-клуба рассказали о правилах для участников оргий

Владельцы британского секс-клуба рассказали о правилах, которых должны придерживаться все посетители. Об этом сообщает издание Daily Star.

Клуб Secret Desires основала Дульчи Мей Болл и Себастьен Вуд. Первоначально они устраивали свингерские вечеринки на снятых квартирах и приглашали туда только своих. Теперь у них есть собственное заведение с оргиями, на которые собираются до 350 гостей. По словам Болл и Вуда, особенность Secret Desires в том, что в клуб пускают не только пары, но и одиноких мужчин.

Каждый гость получает список правил поведения, которому нужно строго следовать. Одно из правил почти полностью запрещает использование мобильных телефонов. Они допустимы только в барной зоне клуба и только для одной цели — платежей. Во всех прочих случаях их лучше не доставать.

Гостей клуба сразу предупреждают, что им не следует думать, будто все мечтают заняться с ними сексом. Прежде чем «распускать руки», нужно получить на это явное и недвусмысленное согласие потенциального партнера. Правила советуют смириться с тем, что даже полученное согласие может в любой момент смениться отказом.

Отдельно упоминаются трудности, с которыми сталкиваются пары во время секс-вечеринок. Им рекомендуют заранее договориться, что допустимо, а что нет, чтобы ревность не испортила все впечатление. А утром, согласно правилам, парам следует обсудить произошедшее и поделиться своими мыслями или чувствами.

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