Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

Американская фотомодель Эмили Ратаковски поделилась серией откровенных фото с отдыха в Бразилии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 33-летняя манекенщица предстала в белом бикини, оформленном изображениями вишен. Знаменитость позировала перед камерой, приспустив перед ней трусы.

В то же время на других фото Ратаковски продемонстрировала свою фигуру в раздельном купальнике, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок. Кроме того, она снялась в полупрозрачном белом топе, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски обнажила ягодицы на пляже.