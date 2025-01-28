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01:00, 28 января 2025Ценности

Эмили Ратаковски приспустила трусы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски поделилась серией откровенных фото с отдыха в Бразилии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 33-летняя манекенщица предстала в белом бикини, оформленном изображениями вишен. Знаменитость позировала перед камерой, приспустив перед ней трусы.

В то же время на других фото Ратаковски продемонстрировала свою фигуру в раздельном купальнике, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок. Кроме того, она снялась в полупрозрачном белом топе, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски обнажила ягодицы на пляже.

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